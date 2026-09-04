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«Летающий татарин» Рудольф Нуреев: 10 фактов о легендарном танцовщике

«Летающий татарин» Рудольф Нуреев: 10 фактов о легендарном танцовщике

17 июня 1961 года во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский) советский танцовщик Рудольф Нуриев попросил предоставить ему политическое убежище.

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