«Летающий татарин» Рудольф Нуреев: 10 фактов о легендарном танцовщике

17 июня 1961 года во время парижских гастролей Ленинградского театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский) советский танцовщик Рудольф Нуриев попросил предоставить ему политическое убежище.
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