Mash: Такер Карлсон покинул Россию

Американский журналист Такер Карлсон улетел из России. Об этом сообщает Telegram Mash. По имеющейся информации, он покинул страну рейсом из Москвы в Белград из аэропорта Шереметьево 8 февраля в 4:15 по местному времени.
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