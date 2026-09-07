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Из-за атак БПЛА ВСУ в Белгородской области один мирный житель погиб, один ранен

Из-за атак БПЛА ВСУ в Белгородской области один мирный житель погиб, один ранен

Вооруженные силы Украины с применением БПЛА атаковали три муниципалитета Белгородской области, в результате чего погиб мужчина, женщина получила ранения.

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