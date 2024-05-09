ДИАСПОРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

дима дубровин Всё идёт к тому что будет гражданская война и нам самим придётся разбираться с мигрантами. Так как власти только обещают что они сами всё исправят.

Карпович Владимир Это все фигня,а другими словами профанация!Ничего ни кто делать не будет,разве это не понятно?Приведу пример-что такое развитие экономики,это появление новых дорог,магистралей,увеличение зарплат,куча рабочих мест с большой зарплатой,новые заводы,фабрики,разные предприятия!Что-такое соблюдения закона,это спокойная жизнь,справедливое отношение к людям,детям,обществу,уважение власти,чиновников,и достойное,развивающееся,увеличивающееся в размерах общество.А,если ничего этого нету,то это что-то другое,это относится,и к мигрантам.....