Солнце и землетрясения: как активность звезды провоцирует катастрофы на Земле Ирина ВальковаДолгое время ученые считали, что землетрясения — это исключительно результат внутренних процессов Земли: движения литосферных плит, накопления тектонического напряжения и сдвигов в недрах планеты.
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