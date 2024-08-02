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FP: Западу не стоит радоваться ослаблению России в Сирии

FP: Западу не стоит радоваться ослаблению России в Сирии

События последних двух лет вызвали пустой оптимизм среди некоторых западных наблюдателей, которые считали, что сокращение присутствия России на Ближнем Востоке может позволить западной коалиции во главе с США усилить свое влияние в регионе.

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