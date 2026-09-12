День города в Южно-Сахалинске 2026: как столица острова отметила 144-летие

Южно-Сахалинск 12 сентября отметил 144-й день рождения. Праздник объединил тысячи горожан и гостей: в парке Гагарина появились национальные площадки и «Русский дом», 500 танцоров закружились в одном хороводе, а вечером стадион «Космос» превратился в большую концертную площадку.
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