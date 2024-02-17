Дима Билан не может забыть голую вечеринку

Певец Дима Билан счастлив, что скандал закончился. Почти два месяца прошло с громкой голой вечеринки, на которой Настя Ивлеева вызвала целый скандал, который чуть было не поставил под угрозу карьеру всех звездных гостей, включая Диму Билана.