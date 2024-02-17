Дима Билан не может забыть голую вечеринку

Певец Дима Билан счастлив, что скандал закончился. Почти два месяца прошло с громкой голой вечеринки, на которой Настя Ивлеева вызвала целый скандал, который чуть было не поставил под угрозу карьеру всех звездных гостей, включая Диму Билана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии