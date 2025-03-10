Цены RTX 5050 и RTX 5060, дата релиза Death Stranding 2, фильм-перезапуск Resident Evil…

Split Fiction от Hazelight Studios за 3 дня получила почти 12 000 отзывов, Хидэо Кодзима на выставке SXSW 2025 показал новый 10-минутный трейлер Death Stranding 2, Sony Santa Monica предложила не ждать новостей о новой God of War, Larian Studios продолжает рассказывать о восьмом глобальном обновлении для Baldur’s Gate III, Tripwire Interactive перенесла релиз Killing Floor 3, журналисты из Wccftech поделились сведениями касательно новой линейки бюджетных видеокарт от NVIDIA, Sony займётся киноперезапуском Resident Evil.