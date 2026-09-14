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«Ветераны России» предложили поднять выплаты бойцам СВО до 300 тыс. рублей в месяц

«Ветераны России» предложили поднять выплаты бойцам СВО до 300 тыс. рублей в месяц

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в правительство РФ и Министерство обороны с инициативой увеличить ежемесячное денежное довольствие участников специальной военной операции.

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