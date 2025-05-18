Раскрыты комплектации новой Lada Granta, которую дилеры не хотят заказывать. Продажи Lada Granta Active Cross стартуют практически одновременно с Lada Iskra

На этой неделе АвтоВАЗ официально представил новое исполнение Lada Granta — Lada Granta Active Cross с увеличенным дорожным просветом, но компания предпочла не рассказывать о машине все: ни цены, ни комплектации не были раскрыты.
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