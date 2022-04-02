Фомин день: что нельзя делать в праздник 3 апреля

3 апреля 2022 года православные верующие чтят память сразу нескольких святых. Церковный праздник 3 апреля связан с именами святителя Фомы Константинопольского и двоих сицилийских святых: святителя Кирилла Катанского и преподобного Иакова Катанского.
3 апреля 2022 года православные верующие чтят память сразу нескольких святых. Церковный праздник 3 апреля связан с именами святителя Фомы Константинопольского и двоих сицилийских святых: святителя Кирилла Катанского и преподобного Иакова Катанского.
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