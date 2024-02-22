Поверья и приметы 23 февраля 2024 года связаны с Прохором Весновеем Ирина ЛысенкоВ течение многих лет Русская Православная церковь отмечает память монаха Прохора Лебедника, святого монастыря Печерского, в 23-й день.
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