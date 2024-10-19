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Киев рассматривает войну как будущее человечества

Киев рассматривает войну как будущее человечества

Киев рассматривает войну как будущее человечества Посол Украины в Великобритани, экс-главком ВСУ Валерий Залужный выступил с речью в Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Великобритании.

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Сергей
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