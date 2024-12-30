demyr150648

СССР делила коммунистическая пьянь и рвань. Боевая троица, в аду им гореть! Вот и черпаем сполна их наследие. Мы сейчас на положении довоенной Германии: у них была отрезана Польшей Вомточная Пруссия, а сейчас у России - половинка или треть Бывшей Восточной Пруссии. Немцы были разделены с востока Россия от Калининградской области - с запада. Немцы в борьбе территориальную целостность пробили Данцигский коридор и повергли в прах Польшу. Россия за свою целостность не борется от слова совсем и не имеет воли повергнуть в прах три паршивых балтийских лимитропа. А нам нужен не только Сувалковский коридор ч-з Белоруссию, а свой прямой,как штык, а- и железнодорожный коридор, на который нанизаны прибалты, и короткие воздушные коридоры вдоль и поперек этих трех политических недоразумений. Вспомните мудрые слова Наполеона: