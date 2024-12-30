Предупреждение русофобам

РФ заявила досудебные претензии странам Балтии в связи с дискриминацией её соотечественников «Мы, — сказала в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, — задействуем все доступные международные судебные механизмы против недружественных государств, которые на системной основе осуществляют дискриминацию российских соотечественников.
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Комментарии
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demyr150648
СССР делила коммунистическая пьянь и рвань. Боевая троица, в аду им гореть! Вот и черпаем сполна их наследие. Мы сейчас на положении довоенной Германии: у них была отрезана Польшей Вомточная Пруссия, а сейчас у России - половинка или треть Бывшей Восточной Пруссии. Немцы были разделены с востока Россия от Калининградской области - с запада. Немцы в борьбе территориальную целостность пробили Данцигский коридор и повергли в прах Польшу. Россия за свою целостность не борется от слова совсем и не имеет воли повергнуть в прах три паршивых балтийских лимитропа. А нам нужен не только Сувалковский коридор ч-з Белоруссию, а свой прямой,как штык, а- и железнодорожный коридор, на который нанизаны прибалты, и короткие воздушные коридоры вдоль и поперек этих трех политических недоразумений. Вспомните мудрые слова Наполеона:
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3 час.
d
demyr150648
-Вначале вы захватываете необходимую территорию, а потом сразу найдутся те, кто разъяснит законность того, почему вы это сделали. А мы хохлов третий год мурыжим. Противно смотреть.
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3 час.
Михалыч
Что-то нет заявлений по поводу захваченного нефтяного танкера?!
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17 мин.
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