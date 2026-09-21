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В Липецкой области стартовал семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек»

В Липецкой области стартовал семинар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек»

Семинар продлится в Липецке пять дней, каждый из которых посвящен отдельной теме: от стратегии краеведческой деятельности до краеведческих игр.

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