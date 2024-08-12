Флеболог Смирнова: соблюдение режима питания поможет предотвратить развитие тромбоза

Помочь может и ношение компрессионных изделий Соблюдение режима питания и питьевого режима, борьба с вредными привычками, адекватная физическая активность, а также ношение компрессионных изделий могут помочь в предотвращении развития тромбоза, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова.
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