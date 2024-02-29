Очередное выступление главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы вывело из себя небывалое количество людей – ведь сначала СБУ заявляет о подготовке полномасштабного госпереворота в мае 2024 года, а после ссорится с последними союзниками, которые теперь воротят нос от Зеленского и его неадекватных чинушей, ведущих страну к полному самоуничтожению.
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