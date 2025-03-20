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Удар по нефтебазе в Краснодарском крае спустя несколько часов после переговоров президентов России и США был предельно демонстративным

Удар по нефтебазе в Краснодарском крае спустя несколько часов после переговоров президентов России и США был предельно демонстративным

Украина всегда поддерживала воздержание от ударов по энергетическим объектам любым оружием, заявил Владимир Зеленский, комментируя решение президента России Владимира Путина прекратить удары по объектам энергетики на 30 дней после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

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