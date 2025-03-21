Под угрозой затопления четыре района: в МЧС рассказали, какие территории в Омской области могут пострадать от паводка.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Под угрозой затопления четыре района: в МЧС рассказали, какие территории в Омской области могут пострадать от паводка.