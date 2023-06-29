Элитный рынок Москвы: умеренное оживление, переходящее в бодрый интерес

Что думают эксперты о ситуации на элитном рынке Москвы? Как оценивают итоги первого полугодия 2023 года? На каком уровне находятся сейчас три ключевых рыночных показателя — спрос, предложение и цены?В течение первых шести месяцев 2023 года в новостройках Москвы класса премиум и делюкс экспонировалось более 2100 квартир и апартаментов: это практически сопоставимо с итогами первого квартала (всего +2% за три месяца), но зато +16% за полугодие и +36% за год, отмечают аналитики NF Group*.