Футболист Аршавин рассказал, как научился играть в хоккей

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин, который сейчас работает в структуре клуба из Санкт-Петербурга, после Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вспомнил, как начал играть в хоккей.
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