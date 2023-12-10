Футболист Аршавин рассказал, как научился играть в хоккей

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин, который сейчас работает в структуре клуба из Санкт-Петербурга, после Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вспомнил, как начал играть в хоккей.