Подмосковье выделило 300 миллионов рублей на обустройство веломаршрутов в 2024 году

Велоспорт набирает популярность среди жителей Московской области. Чтобы было комфортно и интересно проводить досуг за рулем велосипеда, в Подмосковье проводят работу по развитию велосипедной инфраструктуры.
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