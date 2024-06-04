Подмосковье выделило 300 миллионов рублей на обустройство веломаршрутов в 2024 году

ЮБ

Юрий Бобров

лучше этот губернатор заботился о жителях подмосковья. хотел съездить с младшей внучкой в зоопарк. раньше со старшей внучкой ездили. теперь для пенсионеров подмосковья и их внуков посещение платное. т.е. жители подмосковья люди второго сорта. интересно губернатор тоже второго сорта.