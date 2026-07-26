Гватемала: По меньшей мере шесть человек были убиты и двое ранены в Бока-дель-Монте, муниципалитет Вилья-Каналес, департамент Гватемала, в ночные часы по местному времени в результате инцидента со стрельбой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии