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Контрафронт

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Гватемала: По меньшей мере шесть человек были убиты и двое ранены в Бока-дель-Монте, муниципалитет...

Гватемала: По меньшей мере шесть человек были убиты и двое ранены в Бока-дель-Монте, муниципалитет Вилья-Каналес, департамент Гватемала, в ночные часы по местному времени в результате инцидента со стрельбой.

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