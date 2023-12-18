Полицейские Уссурийска проводят беседы по профилактике дистанционного мошенничества

Полицейские Уссурийска беседуют с жителями многоквартирных домов, встречаются с коллективами организаций, разъясняя им необходимость быть предельно внимательными и осторожными в общении с незнакомыми людьми.
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