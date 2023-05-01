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Командующий ВВС Украины Олещук показал Су-25 с американскими ракетами Zuni с надписями, желающими русским «гореть в аду»

Командующий ВВС Украины Олещук показал Су-25 с американскими ракетами Zuni с надписями, желающими русским «гореть в аду»

Командующий украинских ВВС Николай Олещук продемонстрировал в интернете штурмовик Су-25 с американскими ракетами Zuni с надписями, желающими русским «гореть в аду».

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