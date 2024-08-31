На выставке «Мой Петербург» покажут раритетные троллейбусы

1 сентября там пройдет фестиваль «Транспорт большого города» В воскресенье, 1 сентября, в рамках выставки «Мой Петербург» в историческом парке «Россия моя история» пройдет фестиваль «Транспорт большого города», участие в котором примут крупнейшие транспортные предприятия города, в числе которых Горэлектротранс.
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