На выставке «Мой Петербург» покажут раритетные троллейбусы

1 сентября там пройдет фестиваль «Транспорт большого города» В воскресенье, 1 сентября, в рамках выставки «Мой Петербург» в историческом парке «Россия моя история» пройдет фестиваль «Транспорт большого города», участие в котором примут крупнейшие транспортные предприятия города, в числе которых Горэлектротранс.