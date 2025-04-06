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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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NCAA. Дьюк Купера Флэгга уступил Хьюстону в 1/2 финала

Форвард Купер Флэгг отыграл 36 минут и набрал 27 очков, реализовав 8 из 19 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги и 8 из 8 штрафных, а также 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.

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