NCAA. Дьюк Купера Флэгга уступил Хьюстону в 1/2 финала

Форвард Купер Флэгг отыграл 36 минут и набрал 27 очков, реализовав 8 из 19 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги и 8 из 8 штрафных, а также 7 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.
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