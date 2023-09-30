Герои публикации "РГ" рассказали о своей жизни спустя 1,5 года

В День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией "РГ" пообщалась с героями своей публикации, которые, как и жители присоединенных территорий, отлично понимают, что значит обрести новый дом в другой стране.
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