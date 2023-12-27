Русская армия нанесла удар по эшелону ВСУ в Херсоне

Факт поражения цели на железнодорожном вокзале подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.Владимир Зеленский в своём видеообращении сообщил, что русская армия нанесла мощный удар по железнодорожному вокзалу Херсона.
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