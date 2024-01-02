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Джордан Кларксон оформил 1-й трипл-дабл в карьере и 1-й для игрока «Джаз» с 2008 года

Джордан Кларксон оформил 1-й трипл-дабл в карьере и 1-й для игрока «Джаз» с 2008 года

Кларксон набрал 20 очков (8 из 16 с игры), 10 подборов и 11 передач за 28 минут. Это первый трипл-дабл в карьере Джордана.

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