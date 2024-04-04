Вы же пометили летние шины осенью? А в каком порядке ставить их весной, знаете?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Осенью, при смене колес, я пометил их расположение на автомобиле. Как лучше установить колеса весной?Ответ экспертаАлексей Ревин, редактор:– Советую поменять между собой передние и задние колеса.
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