Братский театрально-концертный центр преобразился. В «Братск-АРТ» обновили покрытие, в белом зале заменили первую линию окон, а также привели в порядок помещение, в котором проводятся занятия коллектива «Детский музыкальный театр «Трубадур».
Братский театрально-концертный центр преобразился. В «Братск-АРТ» обновили покрытие, в белом зале заменили первую линию окон, а также привели в порядок помещение, в котором проводятся занятия коллектива «Детский музыкальный театр «Трубадур».
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