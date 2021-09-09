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Братский театрально-концертный центр преобразился

Братский театрально-концертный центр преобразился

Братский театрально-концертный центр преобразился. В «Братск-АРТ» обновили покрытие, в белом зале заменили первую линию окон, а также привели в порядок помещение, в котором проводятся занятия коллектива «Детский музыкальный театр «Трубадур».

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