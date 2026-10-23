Часто возникают ситуации, когда вам стало плохо, а лекарств под рукой нет. В таком случае могут помочь простые приемы тибетского массажа.
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