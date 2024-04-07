Морской комплекс ПВО «Панцирь-М» уничтожил ракеты Storm Shadow в зоне СВО

Морской комплекс ПВО «Панцирь-М» впервые был применен в зоне спецоперации.Оружием уничтожены англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии