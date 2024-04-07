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Морской комплекс ПВО «Панцирь-М» уничтожил ракеты Storm Shadow в зоне СВО

Морской комплекс ПВО «Панцирь-М» уничтожил ракеты Storm Shadow в зоне СВО

Морской комплекс ПВО «Панцирь-М» впервые был применен в зоне спецоперации.Оружием уничтожены англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.

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