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В Уссурийске в этом году отремонтируют больше дорог, чем планировалось ранее

В Уссурийске в этом году отремонтируют больше дорог, чем планировалось ранее

В план ремонта дорог в Уссурийске на 2022 год включены ещё два участка. Благодаря экономии средств, которая образовалась по результатам аукционов, количество объектов увеличилось до 16.

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