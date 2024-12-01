Очень необычные и странные виды рукоделия. Я о таких и не знала

Порывы вдохновения приводят к возникновению самых неожиданных видов рукоделия. Крейзи вул (сумасшедшая шерсть) Автором рукоделия, получившего развитие в начале XXI века, считается дизайнер из Германии Жаннетт Кнаке.
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