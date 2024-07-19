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Живая Кубань

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Военные сбили пять украинских БПЛА над акваторией Черного моря

Военные сбили пять украинских БПЛА над акваторией Черного моря

Военные сбили пять украинских БПЛА над акваторией Черного моряВ течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.

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