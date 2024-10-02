На Ямале стартовал региональный этап проекта «Альтернатива»

С 30 сентября по 4 октября в Ноябрьске проходит региональный этап проекта «Альтернатива», где участвуют 40 подростков в возрасте от 12 до 17 лет из Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Салехарда, Губкинского, а также Пуровского, Надымского, Тазовского, Приуральского и Красноселькупского районов.