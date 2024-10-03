Украина атаковала российские регионы сотней БПЛА

За ночь над Россией силы противовоздушной обороны перехватили 113 дронов. Больше всего беспилотников сбили в Белгородской области (73), далее следуют Воронежская область с 25, Курская — 14, и Брянская область с одним дроном.
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