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Татар-информ

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ВТБ присоединился к Кодексу этики ИИ Банка России

ВТБ присоединился к Кодексу этики ИИ Банка России

ВТБ подписал меморандум о присоединении к Кодексу этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке.

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