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Шесть человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии

Шесть человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии

Федеральное агентство новостей https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Украинские военные нанесли удар по Донецку, в результате которого шесть человек погибли, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

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