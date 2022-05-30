Шесть человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии

Федеральное агентство новостей https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Украинские военные нанесли удар по Донецку, в результате которого шесть человек погибли, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.