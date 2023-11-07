В Ржеве малыши получили новые знания по пожарной безопасности

Старший инспектор (по боевой и физической подготовке) отделения организации службы, подготовки и пожаротушения Главного управления МЧС России по Тверской области, лейтенант внутренней службы Кристина Шатиленкова провели для воспитанников ржевского детского сада №1 познавательную викторину.
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