В России из-за острого дефицита складов растут цены на потребительские товары

В России образовался острый дефицит складов – доля свободных площадей опустилась ниже 1%. Товаров в страну доставляется все больше, а хранить их негде, при этом строительство складских помещений идет очень медленными темпами.
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