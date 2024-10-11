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    "подвиги" Меркель покоя не дают!?)) Не с кем там говорить! Отлично наш лидер хвосты рубит!Берлин в недоумен...
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    А о чем говорить,о том когда Украине Крым вернут,а Германия в Крым вьедит? Дураков нет!Берлин в недоумен...

В России из-за острого дефицита складов растут цены на потребительские товары

В России из-за острого дефицита складов растут цены на потребительские товары

В России образовался острый дефицит складов – доля свободных площадей опустилась ниже 1%. Товаров в страну доставляется все больше, а хранить их негде, при этом строительство складских помещений идет очень медленными темпами.

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