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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Федорченко: «У Петросян интересный конек, который позволяет много чего придумывать. И она очень упертая – это замечательное качество»

Хореограф Артем Федорченко рассказал о постановке произвольной программы для Аделии Петросян. Он отметил, что занялся поиском музыки после того, как фигуристка поделилась своей задумкой.

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