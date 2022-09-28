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Джабаров о референдумах: Не сразу все наладится, но вместе мы победим

Джабаров о референдумах: Не сразу все наладится, но вместе мы победим

Сенатор Российской Федерации Владимир Джабаров подчеркнул, что подавляющее число граждан, проживающих как в Запорожье и Херсонщине, так и в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в ходе референдумов высказались за вступление в состав РФ.

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