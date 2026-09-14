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Средняя зарплата в Кишиневе превысила 19 000 леев (1091 долларов): на 17,3% выше средней по стране

Средняя зарплата в Кишиневе превысила 19 000 леев (1091 долларов): на 17,3% выше средней по стране

Работники предприятий и учреждений Кишинева в январе–июне 2026 года в среднем получали 19 834 лея в месяц до вычета налогов.

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