С военнослужащими ОГРВ ПРРМ проведено занятие по военно-политической подготовке

Им разъяснены основные направления развития Вооруженных Сил Российской Федерации, особенности военно-политической обстановки в регионе и в мире, а также были затронуты вопросы экономического, политического и военно-технического развития ВС РФ.
Популярные статьи
- Если в России запретят вывески на иностранных языках: Уссурийск на следующий день
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Свежие комментарии