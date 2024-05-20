По инициативе МВД по Кабардино-Балкарской Республике состоялась рабочая встреча с представителями «Движения Первых»

На базе Многофункционального молодежного центра сотрудники отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Кабардино-Балкарской Республике провели семинар-совещание с представителями Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Кабардино-Балкарской Республики.