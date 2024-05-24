Лион (ATP). 1/2 финала. Бублик сыграет с Мпетши-Перрикаром, Этчеверри – с Дардери

Сетка турнира здесь. Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Лион, Франция 19 – 25 мая 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт 1/2 финала Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) Лучано Дардери (Италия) Дата проведения 24 мая, 15.
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